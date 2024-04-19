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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مساحة 700 متر.. تفاصيل تطوير حديقة مسجد سيدي بشر بالإسكندرية.. شاهد

حديقة سيدي بشر
حديقة سيدي بشر

حديقة مسجد سيدي بشر على كورنيش الإسكندرية، إحدى المناطق المطورة داخل العاصمة الثانية، حيث نُفذت أعمال تطوير ورفع كفاءة "حديقة مسجد سيدي بشر" بنطاق حي المنتزه أول، شرقي الإسكندرية.

تم تطوير ورفع كفاءة "حديقة مسجد سيدي بشر" عن طريق إعادة إنشاء الحديقة بالكامل وتصميمها بالشكل الحضاري الملائم للتطوير البيئي وذلك على مساحة 700م ، بالإضافة إلى أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الطاقة الشمسية ،وإعادة إنشاء شبكة للري للحفاظ على استهلاك المياه مع تعديل شبكة الصرف الصحي وزراعة الحديقة بالنباتات التي تلائم البيئة وذلك بمشاركة شركات البناة المتقدمون والغرابلي والمتحدة للإسكان والتعمير وانرجي تك.

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وفي إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها"، افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة "حديقة مسجد سيدي بشر" بنطاق حي المنتزه أول، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار العمل والجهود المتواصلة في تطوير وتجميل وزراعة الميادين وتحويلها إلى واجهات حضارية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال التشجير والزراعات لتحسين الهوية البصرية بما يتواءم مع البعد البيئي والحضاري بكافة أحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء خالد جمعة ،سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول ، والمهندس محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير والمهندس محمد عبيدي المصمم والمنفذ للمشروع.

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