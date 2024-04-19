محافظ أسوان يفتتح مسجد الرحمة بحى اللوتس ويؤدى صلاة الجمعة

إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسجد الرحمة بالتجمع الثانى بحى اللوتس ، والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات ، ومقام على مساحة 600 م 2، وتكلف إنشاؤه 9 مليون جنيه حيث شهد المسجد سلسلة من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية ، وفرشه وتجهيزه بشكل كامل.
ويأتي ذلك إستكمالاً لسلسلة النجاحات والإنجازات التى يشهدها مشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد ، والذى يأتى تواكباً مع ملحمة التنمية والعمران فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وعقب أداء المحافظ لصلاة الجمعة وسط جموع المصلين ، والتى ألقى فيها الخطبة الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان تحت عنوان " معنى التاجر الصدوق ومنزلته" ليصل عدد المساجد الجديدة التى تم إفتتاحها إلى 152 مسجد حتى الآن ، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والنائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب ، ورئيس مركز ومدينة أسوان سيد مدنى ، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية .
مسجد
قدم أهالى حى اللوتس شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان على ما تم ويتم إنجازه من خدمات ومرافق بهذا المشروع السكنى الجديد ، والذى رأى النور بعد 14 عام حيث كان من المشروعات المتعثرة .
فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن مشروع حى اللوتس ساهم فى تحقيق الإستقرار الأسرى لأكثر من 3 ألاف أسرة بالتجمعين الأول والثانى وهو الذى يتطلب ضرورة تشكيل إتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين لمساندة الجهود التنفيذية ، ولتكون المسئولية مشتركة في توفير كافة سبل الأمن والأمان والنظافة العامة ، ومنع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى .
ولفت المحافظ إلى أنه يتم إستكمال باقى الأعمال بالمشروع من اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية ، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية.