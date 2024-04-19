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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنظم اليوم الختامي لبرنامج أنت الأغلى

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

تواصل وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان من خلال الإدارة العامة للتنشئة المدرسية فعاليات برامج ترسيخ مفهوم الولاء والإنتماء لتلاميذ المدارس بالمحافظات الحدودية تحت شعار " أنت الأغلى" بمحافظة أسوان.

وتقام الفعاليات تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفنى. 

والجدير بالذكر أن البرنامج إستمر بمحافظة أسوان علي مدار ثلاث أيام داخل 3 مدارس حيث إستهدفت 600 طالب وطالبة من المدارس المنفذ بها النشاط. 
 

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انت الاغلى

واقيمت فاعليات اليوم الختامي بالفصول الإعدادية الملحقة بمدرسة التجريبية الثانوية بنات بمدينة أسوان بحضور الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتورة وفاء موسي مدير عام الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، وناصر سليم مدير المديرية برفقته أفراح سيد وكيل المديرية للشباب، وسعد خليفة وكيل المديرية للرياضة، والكابتن عصام فؤاد مدير الإدارة العامة للطلائع.  

وتقام فعاليات برنامج "أنت الأغلى " علي مدار ثلاثة أيام التي بدات باليوم الأول بمدرسة الشيخ مرسي الإعدادية بمدينة نصر النوبة، واليوم الثانى بمدرسة الشهيد عمر حسين السنوسي الإعدادية بمدينة دراو ، وأختتم باليوم الثالث بالفصول الإعدادية الملحقة بمدرسة التجريبية الثانوية بنات بمدينة أسوان. 

وشهدت فعاليات اليوم الختامي تنفيذ ورش فنية فى مجالات الرسم والتلوين - الطباعة - أشغال يدوية، وكذلك العديد من الورش الثقافية والتى تعمل على ترسيخ مفهوم المواطنة والولاء والإنتماء للوطن، وغرس القيم الحميدة لدى طلاب المدارس وترشيد استهلاك المياة والأمن السيبرانى. 

ويشمل أيضاً تنفيذ العديد من الورش الرياضية والتى تتضمن تعليم مهارات الألعاب الأساسية ( قدم - يد - طائرة ) كما تم تنظيم المسابقات الرياضية الترويحية لترسيخ فى ذهن النشء إن الرياضة تُعد حل بديل وغير تقليدى لعلاج المشكلات المجتمعيه التي قد تواجههم.

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