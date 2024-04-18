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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسار مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة بقطر 500 مللى مواسير ( UPVC ) البلاستيكية وبطول 1 كم بدءاً من معسكر الوقود ، ووصولاً إلى قسم شرطة أسوان ثان وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه.

ورافقه في الجولة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمرور والمتابعة الميدانية، ورئيس مركز ومدينة أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه جار تكثيف الجهود لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات البنية التحتية المتهالكة ، واقتحام المشاكل المتراكمة بهذا القطاع الهام بمختلف المناطق والأحياء السكنية بالمراكز والمدن وفقاً للرؤية الشاملة والطموحة التى تنتهجها المحافظة. 

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مشروعات 

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة بمناطق شرق المدينة ، وبالتالى القضاء على إحدى المشاكل المتراكمة منذ أكثر من 15 عاماً ، والمتمثلة فى الطفح المستمر لبيارات وخزانات الصرف الصحى. 

وأشار عطية إلى أن هذا المشروع يتكامل مع تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا، حيث تم تكليف مكتب استشارى متخصص لدراسة تنفيذ أعمال التوسعة لمحور شارع السماد أعلى أعمال التغطية لتحقيق السيولة المرورية ، وتطوير محور رئيسى وهام لإستيعاب الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية. فضلاً عن مشروع تحسين مياه الشرب الذى تنفذه المعونة السويسرية على مراحل متتالية لخدمة مناطق شرق المدينة فى خور عواضة والخطارية والأمبركاب والناصرية والسيل. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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