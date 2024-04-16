محافظ أسوان يوجه بتشديد الحملات على خطوط السير لإلزام سائقى السيرفيس بالتعريفة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إدارة المرور بالتعامل الفورى مع الشكاوى المتعلقة بتعريفة الركوب وتكثيف الحملات المرورية بمختلف المراكز والمدن لفحص كافة الشكاوى الواردة ، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، موجها بالتشديد على سائقى سيارات السيرفيس بضرورة الإلتزام بالتعريفة التي تم إقرارها مؤخراً ، وعدم المغالاة فيها .

وناشد المحافظ المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أى مخالفات للسائقين أو تجاوزات فى رفع قيمة التعريفة بخطوط السير المختلفة حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك .

التعريفة

يأتي ذلك فور ورود شكاوى عديدة على الصفحة الرسمية للمحافظة بمواقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " بشأن عدم إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة على بعض خطوط السير الداخلية بالمراكز والمدن .