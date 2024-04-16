تعرف على جدول تخفيف أحمال الكهرباء في أسوان

يبحث عدد كبير من المواطنين عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء، ومواعيد انقطاع التيار الكهربائى في قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة أسوان، وذلك بعد أن أعلنت شركة توزيع الكهرباء في أسوان، بالتنسيق مع المحافظة خطة تخفيف الأحمال الجديدة، والتي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، والتى بدأت من أمس الإثنين بواقع ساعتين لكل منطقة.

وتختلف مواعيد خطة تخفيف الأحمال الجديدة بمختلف مناطق المحافظة بالمدن والقرى تختلف من منطقة لمنطقة، وفقاً للمواعيد الجديدة عقب عيد الفطر المبارك بالمحافظة والتى بدأ تطبيقها منذ أمس الإثنين على مستوى المحافظة طبقاً لجدول محدد.

تخفيف أحمال الكهرباء

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بأسوان

ونقدم عبر منصة " صدى البلد" خدمة لمواطني أسوان للتعرف على مواعيد انقطاعات التيار الكهربائي في المحافظة من خلال خطة شركة توزيع الكهرباء ، والتي سيتم تنفيذها حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وتضمنت خطة تخفيف الأحمال توزيع مناطق مدن محافظة أسوان من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً بحيث لا تزيد مدة تخفيف الأحمال عن ساعتين، مع استثناء المناطق التي بها مستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال .

والكشوف التالية توضح مواعيد انقطاع الكهرباء في كل مناطق محافظة أسوان وفقا للمواعيد الجديدة لكل منطقة:

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بأسوان

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بأسوان

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بأسوان