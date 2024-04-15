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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة لحالة تعد وتنفيذ أعمال نظافة بمدن أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال التطهير لخط الصرف الصحى العمومى أمام مستشفى الصداقة التخصصى ، علاوة على إزالة لحالة تعدى بحى الصداقة الجديد ، وهو الذى توازى مع إستكمال أعمال النظافة العامة والكنس وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة بكافة المناطق والأحياء السكنية ، فضلاً عن القيام بأعمال الصيانة للإنارة العامة بمنطقة المحمودية وذلك وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية .

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها المكثفة فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى بالبناء على الأراضى الزاعية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، والتدخل الفورى لصيانة وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وذلك بمختلف المراكز والمدن لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى.

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جهود

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على مساحة 90 م2 بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وبواسطة معدات الوحدة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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