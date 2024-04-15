عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تفاعل سريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية

مشروعات باسوان
مشروعات باسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بشأن التعامل الفورى مع الشكاوى المتعلقة بالأعمال الجارية بشارع كسر الحجر ، و تراكم القمامة أمام مدرستى الناصرية الإبتدائية والإعدادية  فى ظل التفاعل السريع مع كافة الشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر مختلف وسائل التواصل المختلفة سواء الصفحة الرسمية للمحافظة على " الفيس بوك " أو الواتس آب الخاص باللواء أشرف عطية محافظ أسوان أو أثناء الجولات الميدانية أو اللقاءات الجماهيرية. 

مع انطلاق موسم الحصاد.. محافظ أسوان: انتظام استلام بشائر القمح المحلية

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لاستئناف الدراسة بعد إنتهاء إجازة العيد.. صور

جهود

وأفاد رئيس المدينة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ، والذى تقوم بتنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب ، لتستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل بما سيساهم فى إنتظام ضخ مياه الشرب بشكل مستمر بالمناطق المحيطة .

وأوضح سيد مدنى بأنه فيما يتعلق بشكوى أهالى منطقة الناصرية فإنه تم التنسيق مع المقاول المسئول عن تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل لرفع نواتج الأعمال الجارية بالمشروع ، وبالتوازى جارى توريد حاويات للقمامة خلال الشهر الجارى لوضعها فى الأماكن المشار إليها أمام المدارس لتجميع كافة كميات القمامة بها ، ورفعها أولاً بأول للحفاظ على الشكل الجمالى بالمنطقة على الوجه الأكمل .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

موضوعات متعلقة

مع انطلاق موسم الحصاد.. محافظ أسوان: انتظام استلام بشائر القمح المحلية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل

"الانتقام آتٍ".. رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي بشأن الرد على إيران

عودة جدول تخفيف الأحمال..إزاي تحافظ على سلامة الأجهزة الكهربائية عند قطع التيار؟

إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية.. الرئيس السيسي يولي أهمية قصوى لمستشفى 500500

نصف مليون فلسطيني.. ضخ المياه إلى خان يونس جنوب قطاع غزة

ماذا يفعل الإنسان إذا اشتد عليه البلاء؟.. الشعراوي يكشف 4 مفاتيح للتفريج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ