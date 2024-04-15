محافظ أسوان: تفاعل سريع مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بشأن التعامل الفورى مع الشكاوى المتعلقة بالأعمال الجارية بشارع كسر الحجر ، و تراكم القمامة أمام مدرستى الناصرية الإبتدائية والإعدادية فى ظل التفاعل السريع مع كافة الشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر مختلف وسائل التواصل المختلفة سواء الصفحة الرسمية للمحافظة على " الفيس بوك " أو الواتس آب الخاص باللواء أشرف عطية محافظ أسوان أو أثناء الجولات الميدانية أو اللقاءات الجماهيرية.

جهود

وأفاد رئيس المدينة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب ، والذى تقوم بتنفيذه شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب ، لتستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل بما سيساهم فى إنتظام ضخ مياه الشرب بشكل مستمر بالمناطق المحيطة .

وأوضح سيد مدنى بأنه فيما يتعلق بشكوى أهالى منطقة الناصرية فإنه تم التنسيق مع المقاول المسئول عن تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل لرفع نواتج الأعمال الجارية بالمشروع ، وبالتوازى جارى توريد حاويات للقمامة خلال الشهر الجارى لوضعها فى الأماكن المشار إليها أمام المدارس لتجميع كافة كميات القمامة بها ، ورفعها أولاً بأول للحفاظ على الشكل الجمالى بالمنطقة على الوجه الأكمل .