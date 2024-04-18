نائب محافظ أسوان تتابع جاهزية منظومة الحريق بالسوق السياحي

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بزيارة ميدانية لتفقد منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحى للإطمئنان على المنظومة ومتابعة جاهزيتها وسرعة التدخل لمواجهة أى حرائق أو أزمات.

وأثناء تفقدها للمنظومة برفقه سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات.

منظومة

أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى نجاح المنظومة الجديدة بالسوق السياحى ومساهمتها فى الحد من امتداد النيران إلى داخل السوق ، والتى إندلعت أمس الأول بمول فيله.

وشددت نائب المحافظ ضرورة الفحص الدورى والمستمر للمنظومة داخل الغرف المخصصة لها ، والمزودة ببوسيلتين أمان حيث تعمل الخزانات على ضخ المياة من الشبكة لمدة ٥٠ دقيقة ، ويتم تدخل الحماية المدنية لتقليل الخسائر الناجمة عن الحرائق ، ويتم تنفيذ تدريب عملى ميدانى لأصحاب المحال الموجودة بالسوق السياحى ليتم مشاركتهم الإيجابية فى حالة حدوث أى حريق للحد من تداعياته على الوجه الأكمل .



