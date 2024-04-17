إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات والنظافة العامة بمدن أسوان

تواصل الأجهزة المعنية بالمحليات جهودها لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والخاصة بتكثيف آلية العمل على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية لإزالة التعديات ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لمبانى بدون ترخيص خلف عمارات البشير بمصرف الجناين بنطاق حى وسط المدينة بمساحة 600 م2 .

إزالة تعديات

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بإزالة حالتى تعدى فى المهد بمساحة 300 م2 بنطاق كردون المدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى جهود النظافة العامة والكنس ورفع تراكمات القمامة من الصناديق والحاويات ، فضلاً عن إستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات الليد الموفرة وذلك بمختلف المناطق والأحياء السكنية ، وبالتوازى مع ذلك قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر والميادين المتعددة والسوق السياحى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بزيادة وتيرة العمل لإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع ، وعلى جانبى الجسور والترع وذلك بواقع 25 طن ، مع تسوية الشوارع لتسهيل حركة المركبات والمارة من المواطنين .

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان

جهود وأنشطة المحليات بأسوان