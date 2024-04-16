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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ 28 مشروعا بقرية المنشية الجديدة| صور

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لنسب التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى..حياة كريمة " .

وشدد المحافظ على تكثيف الجولات التفقدية لرفع معدلات الإنجاز ورصد وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة .

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان واصلت وحدة حياة كريمة المرور الميدانى على عدد 32 من المشروعات الجارية بقرية المنشية الجديدة بمركز كوم أمبو والتى تضم 22 قرية فرعية وتابع بإجمالى 62,7 ألف مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من 28 مشروع بنسبة 100% وتم تشغيلها إبتدائياً ومنها إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى .

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حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة عدد 10 مدارس  و 2 مركز شباب و 2 وحدة لطب الأسرة ، و2 وحدة للإسعاف ، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء 4 كبارى عليها ، علاوة على مشروعات إنشاء عدد من مكاتب البريد وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب .

وأشار ياسر عبد الشافى إلى أنه تم المرور أيضاً على مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى  بنسبة 80% ، فضلاً عن تفقد إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بنسبة 78 % .

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه خلال الجولة الميدانية تم التنبية على  ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بشأن سرعة الإنتهاء من توصيل وتشغيل خدمات الإنترنت داخل المجمع الحكومى مع حسن إستقبال ومعاملة المواطنين لضمان الحصول على الخدمات المقدمة بالشكل المطلوب ، فضلاً عن الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
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