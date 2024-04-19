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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: مكتبة مصر العامة إضافة هامة لعاصمة الشباب والثقافة الإفريقية

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بحضور سلسلة من الفعاليات والأنشطة التى يتم تقديمها داخل مكتبة مصر العامة وذلك وسط مشاركة بيشوى نشأت نائب مدير المكتبة .

وأوضح أشرف عطية أن مكتبة مصر العامة تعد بمثابة إضافة هامة لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وفقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ لفريق العمل داخل هذا الصرح بأهمية الإبداع والإبتكار فى أسلوب العمل لإكتشاف المواهب وصقل مهارتهم بما يساهم بدوره فى النهوض بالمكتبة بأفكار راقية، وبالتالى تحقيق المزيد من الإنجازات لنكون على الطريق الصحيح بتحويلها لمنارة معرفية وعلمية وثقافية تليق بالمكانة الحضارية لعروس المشاتى .

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مكتبة مصر

وأشار أشرف عطية إلى أن إنشاء مكتبة مصر العامة تم فى وقت قياسى لم يتجاوز العامين ، وبمجهود كبير تم بذله بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة بقيادة السفير محمد رضا الطايفى لترى النور ، ولتبهر كل زائر للمكتبة من أبناء أسوان أو خارجها أو الأفواج السياحية.

ولفت عطية إلى أن ذلك يتطلب مزيد من التكاتف بين العاملين بهذا الصرح التنويرى لإستكمال سلسلة النجاحات ، ولتصبح مكتبة مصر العامة بأسوان نموذجاً يحتذى به فى باقى المكتبات بمختلف محافظات الجمهورية .

تجدر الإشارة إلى أن مكتبة مصر العامة تتكون من ٤ طوابق ، وبدروم يضم ٣ قاعات منها قاعة السيمنار ، وقاعة التدريب ، وقاعة متعددة الأغراض ، والدور الأول يضم مكتبة الكبار ومكتبة الطفل ، والدور الثانى يضم المكتبات وقاعة الحاسب الآلى ، والدور الثالث يضم كافتيريا وروف خاصين بالمكتبة ، كما تضم المكتبة 25 ألف كتاب ، و 5435 عضو ، و 6356 زائر ، و 31 نشاط ، و 12 فاعلية ، وتم بالتوازى تنفيذ 5 كورسات تدريبية متنوعة .

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