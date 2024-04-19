كوليبا: الغرب قادر على تزويد أوكرانيا بالموارد لإنقاذ أوروبا من حرب أكبر

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 إن دول الغرب قادرة على تزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة لإنقاذ أوروبا من حرب أكبر.

وأضاف كوليبا في حديثه للصحفيين في جزيرة كابري الإيطالية حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، أن "مجموعة السبع (G7) الكبرى حددوا "خطوات محددة" مطلوبة لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن الغرب لديه القدرة على "تزويد أوكرانيا بكل الموارد الضرورية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ أوروبا من حرب أكبر".

وذكرت تقارير سابقة أن كوليبا وصل إلى إيطاليا حيث يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع، والتقى بالفعل مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني.