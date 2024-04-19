رئيس تاون جولد : العاصمة الإدارية تراعى المطورين العقاريين | والاستثمار آمن

قال المهندس ماهر رأفت رئيس مجلس ادارة شركة جولدن تاون للتطوير والاستثمار العقاري أن الشركة انشأت 4 مشاريع عملاقة في العاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف ماهر رأفت خلال حوار مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن العاصمة الادارية الجديدة تمتلك كافة مقومات النجاح التي تساعد رجال الأعمال وغيرهم فهي جمهورية جديدة داخل الجمهورية القديمة.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة جولدن تاون أن شركة العاصمة تقف بجوار المطورين العقاريين والشركات التي تعمل في العاصمة وتراعي فروق الاسعار التي تحدث بالنسبة لمواد البناء.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة جولدن تاون أن العاصمة الادارية تزداد ازدهارا وجمالا يوما بعد الاخر، نافيا ما يتم نشره من شائعات بأن الشركات تتعرض للخسائر عند العمل في العاصمة الادارية.

وأضاف المهندس ماهر رأفت أن الاستثمار في العاصمة الادارية الجديدة آمن بكل ما تحمله الكلمة من معنى.