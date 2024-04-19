فيفي عبده: أمي كانت مفهماني أن الست بتولد من ركبها

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وتحدثت فيفي عبده عن جوانب حياتها الشخصية، حيث تطرقت لذكريات فترة الحمل قائلة: "أمي كانت مفهماني أن الست بتولد من ركبها، وفضلت أولد عزة بنتي من الساعة 8 بليل حتى 6 مساء من اليوم التالي".

ونصحت فيفي عبده، النساء بممارسة التمارين الرياضية وبالأخص الرقص الشرقي، قائلة: أنا فضلت ارقص لحد ما كنت في الشهر السابع، وبعد ولادة هنادي رقصت بعد ما عديت الـ 40.

