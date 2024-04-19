عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيفي عبده تروج لحلقتها مع ياسمين عز

فيفي عبده
فيفي عبده

روجت الفنانة فيفي عبده لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” والذى من المقرر أن تعرض اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا.

ونشرت فيفي عبده فيديو ترويجي الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقة: “استنوني انهاردة يوم الجمعة إنشاء الله ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الساعة ٦ مساءا بحبكم”.

txt

فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود

txt

هدي الإتربي: أحمد السقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه

وعلى صعيد أخر ، قد كشفت النجمة فيفي عبده، عن قيامها بشراء كفن لها كل عام من السعودية ثم تتصدق به ولم تكتب وصية، قائلة: "أنا كل سنة بشتري كفني من السعودية وبعدين اطلعه صدقة ومش كاتبه وصية وسيباها على الله وأولادي عندهم قناعة بالرزق ورأي اللي يموت ميسبش حاجة ويصرف لآخر مليم".

وأضافت فيفي عبده، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الانسان هو الذي يعمل ويحصل على الفلوس وليس العكس، ولابد من اهتمام كل انسان بصحته لان الصحة هي الكنز الحقيقي، قائلة: "القرش احنا اللي بنجيبه مش هو اللي بيجيبنا وصحتنا أهم حاجة".

ومزحت قائلة: "الناس عماله تفلسع ولازم افكر في التربة وفجأة تلاقي الناس كتير بتموت وكل أسرة فيها ناس تموت، وفي وقت كورونا قعدت سنتين مشوفش حد خالص وأول خروجة خرجتها رجعت مصابة، ودي من ضمن الحاجات السودة اللى مريت بيها وفضلت معزولة ولا حسه بحاجة"

فيفي عبدة أخبار الفنانة فيفي عبده الراقصة فيفي عبده برنامج كلام الناس على mbc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

عند أخوه آثار في نزلة السمان .. بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

أقل من 80 جنيه| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مؤتمر الحكومة.. وهذا ثمن البيض

سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار تذاكر حفل ماهر زين اليوم

هدي الإتربي: أحمد السقا وشه حلو على كل اللى بيشتغل معاه

أحمد خالد موسى يكشف سبب تغير نهاية مسلسل "العتاولة"

خالد الحلفاوي يكشف حقيقة طرح جزء ثالث من مسلسل كامل العدد

فيلم مشرف .. إلهام شاهين تشيد بفيلم الرحلة 404

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد عبده

صادق الصباح يكشف عن عمل جديد بمشاركة نادين نسيب نجيم

حسن الرداد: إيمي مش بتجامل وقالت رأيها الحقيقي فى مسلسل "محارب"

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يكشف أهمية التحلي بقيمة سلامة الصدر وفوائدها

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منشآت الدفاع الجوي جنوبي سوريا

بعد هجوم المسيرات ..إيران تستأنف الرحلات المدنية في مطارات البلاد|تفاصيل

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

بعد الهجوم الإسرائيلي.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف حقيقة وقوع أضرار بالمواقع الإيرانية

نجم الزمالك السابق : لاعبو الأهلي انشغلوا ببرامج رمضان قبل القمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أعراضه ثقيلة ... كل ما لاتعرفه عن متحور كورونا الجديد

مجسم .. ياسمين صبري بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

من داخل الأستوديو .. كارول سماحة تستعد لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ