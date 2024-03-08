عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود

صدى البلد

قالت الفنانة فيفي عبده أنه لا يوجد حب وإختلاط قوى بينها وبين زملائها فى الوسط الفني مثلما كان من قبل .

وأضافت فيفي عبده فى تصريحات إذاعية: أن الوسط الفني اختلف عن السابق من حيث أنه لا أصبح يوجد تجمعات بين الفنانين بشكل مستمر ، معلقة: "مبقاش فى الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني  زمان كنا بنتجمع كل أسبوع عند فنان وكنت وقتها راقصة بس قبل ما ابدء تمثيل ، بس أكيد مازال فى بينا كلنا حب".

واستكملت فيفي عبده: بأن منذ مجيء فترة الكورونا وفقدنا الكثير من النجوم أصبح الوسط الفني متغير عن قبل .

txt

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

txt

فى ندوة "صدى البلد" .. محمد رحيم يتراجع عن قرار الإعتزال لهذا السبب |فيديو

txt

فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

txt

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

وقالت فيفي عبده ، أنها تمر بحالة اكتئاب ونصحها الطبيب الخاص بها بمشاهدة الأعمال الكوميدية حتى تنسي حالة الحزن التى تعيشها.

وعلى صعيد أخر، علقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس خلال الأيام الماضية ، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.
 
وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض  الفيديو للحذف.
 
وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.

وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.

أخبار الفنانة فيفي عبده إعلان فيفي عبده أفلام فيفى عبده تصريحات فيفي عبده فيفي عبده ترد على ليلي عبد اللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

ورشة عمل للصحفيات بمناسبة شهر المرأة.. أبرز النصائح اللازمة للسرد الرقمي للفيتشر

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

محمد نور يحيي أحدث حفلاته الغنائية غدا في جدة

استعدادات مي فاروق لحفلها فى موسم الرياض |صور

فكرة اجتماعية جديدة.. ميمي جمال تكشف عن دورها بمسلسل "بقينا اتنين" |خاص

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

مسلسلات رمضان 2024| أحمد العوضي يروج للأغنية الرسمية لمسلسل "حق عرب"

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يختتم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي "مشوارك.. أمان"

المفوضية الأوروبية تكشف عن تفاصيل فتح ممر إنساني من قبرص إلى غزة

وزيرة الإدماج بمالطا: تبادل الخبرات مع الهلال الأحمر المصري بشأن إغاثة غزة

أيقونة للنجاح والكفاح.. مايا مرسى تهنئ سيدات مصر بيوم المرأة العالمى

بشرى سارة لسكان مدينتي والتجمع والشروق.. الداخلية تفتتح قسم جوازات جديد| صور

الإمارات كلمة السر.. الجارديان تكشف تفاصيل الممر البحري الإغاثي إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

مباراة الأهلي والزمالك| كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية؟

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فيديو

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ