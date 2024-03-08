فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود

قالت الفنانة فيفي عبده أنه لا يوجد حب وإختلاط قوى بينها وبين زملائها فى الوسط الفني مثلما كان من قبل .

وأضافت فيفي عبده فى تصريحات إذاعية: أن الوسط الفني اختلف عن السابق من حيث أنه لا أصبح يوجد تجمعات بين الفنانين بشكل مستمر ، معلقة: "مبقاش فى الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني زمان كنا بنتجمع كل أسبوع عند فنان وكنت وقتها راقصة بس قبل ما ابدء تمثيل ، بس أكيد مازال فى بينا كلنا حب".

واستكملت فيفي عبده: بأن منذ مجيء فترة الكورونا وفقدنا الكثير من النجوم أصبح الوسط الفني متغير عن قبل .

وقالت فيفي عبده ، أنها تمر بحالة اكتئاب ونصحها الطبيب الخاص بها بمشاهدة الأعمال الكوميدية حتى تنسي حالة الحزن التى تعيشها.

وعلى صعيد أخر، علقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس خلال الأيام الماضية ، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.



وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض الفيديو للحذف.



وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.

وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.