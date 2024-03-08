فيفي عبده تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل: قالوا عني بقل أدبي على المخرجين

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات الراديو بيضحك على إذاعة 9090.



وتحدثت فيفي عبده خلال الحلقة عن تعرضها للكثير من المؤامرات بسبب نجاحها الكبير سواء فى الدراما او المسرح أو حتى الرقص الشرقي.



وأضافت فيفي أن هناك أشخاصا كانوا يحاولون إبعادها عن الساحة الفنية خاصة خلال فترة توهجها فى الدراما ، مشيرة أنهم كانوا يرددون أنني داخل لوكيشن التصوير أقوم بإهانة المخرجين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق وأثبت عكس كلامهم بعد نجاح مسلسل كيد النسا وتعاوني مع المخرج الكبير أحمد صقر والذي يعتبر واحد من أهم مخرجي الدراما.













فيفي عبده ترد على توقعات ليلى عبد اللطيف بوفاتها



وعلقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.

هجوم على فيفي عبده

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض الفيديو للحذف.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع إنستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.



وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.