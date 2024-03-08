عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيفي عبده تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل: قالوا عني بقل أدبي على المخرجين

فيفي عبده
فيفي عبده

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة جديدة من حلقات الراديو بيضحك على إذاعة 9090.

وتحدثت فيفي عبده خلال الحلقة عن تعرضها للكثير من المؤامرات بسبب نجاحها الكبير سواء فى الدراما او المسرح أو حتى الرقص الشرقي.

وأضافت فيفي أن هناك أشخاصا كانوا يحاولون إبعادها عن الساحة الفنية خاصة خلال فترة توهجها فى الدراما ، مشيرة أنهم كانوا يرددون أنني داخل لوكيشن التصوير أقوم بإهانة المخرجين، وهو ما لم يحدث على الإطلاق وأثبت عكس كلامهم بعد نجاح مسلسل كيد النسا وتعاوني مع المخرج الكبير أحمد صقر والذي يعتبر واحد من أهم مخرجي الدراما.
 


 


 


فيفي عبده ترد على توقعات ليلى عبد اللطيف بوفاتها


 وعلقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.

 

هجوم على فيفي عبده

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض  الفيديو للحذف.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع إنستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.


وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.

فيفي عبدة الإعلامية فاطمة مصطفى الراديو بيضحك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الرسمي لمسلسل غير صالح للنشر لمحمد سلام وهند عبد الحليم

تركي آل الشيخ ينشر صور من كواليس تصوير فيلم فرقة موت لأحمد عز

تفاصيل «جريمة نص النيل» لـ العوضي ومي كساب على راديو 9090

مصطفى شعبان أول الحاضرين.. بدء عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري

أول مطرب.. تامر عاشور يحقق نجاحا كبيرا في حفلين متتاليين بالكويت

الملحن محمد يحيى يتعاون مع إليسا في أغنية لبنانية لأول مرة

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان جميل برسوم

سوري مصري.. "صول" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان الإمارات السينمائي

ترشيحاتنا

قرار عاجل لوزير المالية بصرف مرتبات مارس للعاملين في الدولة بالزيادات الجديدة

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مج.ازر راح ضحيتها 78 شهيدا

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من شعبان بالمسجد الحرام والنبوي

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

اليوم العالمي للمرأة.. أفعال تقودك للسجن بسبب السيدات

لهذا السبب.. البنتاجون ينتقد الهجوم الأوكراني المضاد الأخير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ