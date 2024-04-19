ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.

وأشار البيان إلى أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27479 طن تشمل : 4900 طن علف بنجر و 18055 طن يوريا و 3552 طن رمل و 666 طن كلينكر صب و 306 طن بضائع متنوعة .

وأوضح البيان أنه بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67124 طن تشمل : 33338 طن قمح و 722 طن خشب زان و 8189 طن ذرة و 9000 طن سكر و 6329 طن خردة و 8146 طن حديد و 1400 طن زيت طعام بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 270 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 146 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2332 حاوية مكافئة .

وأكد البيان أنه وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51829 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 186392 طنًا كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ و كوم ابو راضي ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم متجه الى السخنة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4853 شاحنة .