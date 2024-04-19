ميكانيكي النفخ قاعد تحت رجلها.. فيفي عبده تسخر من كيم كاردشيان

استضافت الإعلامية ياسمين عز، الفنانة فيفي عبده، عبر برنامج «كلام الناس»، والذي يعرض على قناة إم بي سي مصر، اليوم الجمعة، لتكشف المزيد عن حياتها الخاصة.

وخلال اللقاء علقت فيفي عبده، على جمال وشعبية الفنانة كيك كتردشيان، قائلة: "ميكانيكي النفخ قاعد تحت رجلها باين، وهي محافظة على نفسها وشكلها ومظرها".

روجت فيفي عبده لحلقتها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج “كلام الناس” والتى عرضت اليوم في تمام الساعة السادسة مساء.

ونشرت فيفي عبده فيديو ترويجي الحلقة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقة: “استنوني انهاردة يوم الجمعة إنشاء الله ببرنامج كلام الناس مع الإعلامية الجميلة ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر الساعة 6 مساء.. بحبكم”.