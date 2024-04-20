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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شفتها فى حضنه.. طالبة تيلغ عن أمها والميكانيكي داخل شقة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن شخص بقرية محلة إنجاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط ميكانيكي اثناء قيامه بممارسة الرذيلة برفقة سيدة داخل مسكنها بالقرية بعد ورود اتصال هاتفي له من ابنتها بتواجد احد الأشخاص رفقة والدتها ،

تلقت مديرية أمن الدقهلية،  اخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، من "أحمد.ع.م "،35 عاما، بكالوريوس نظم ومعلومات، ومقيم قرية محلة انجاق  بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط "م.م.ع"،31عاما، ميكانيكي، ومقيم ذات القرية حال تواجده رفقة"ن.م م ،36 عاما، ربة منزل، داخل شقة

انتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤال المبلغ قرر بورود اتصال هاتفي له من نجله المتهمة ،16 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني، بتواجد احد الأشخاص رفقة والدتها بالشقة سكنهما فتوجه الى المسكن وبعض الأهالي وجرى ضبطهما حال ممارستهما الرذيلة.

تم ضبط المتهمان واصطحابهما لمركز شرطة شربين وبمواجهتهما اقرا واعترفا بإرتكاب الواقعة كونهما مرتبطين عاطفيا،واستغلال المتهمة تواجد زوجها للعمل فى احدى الدول العربية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .

الدقهلية حلة إنجاق شربين شرطة شربين

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