نائب: موقف مصر تجاه التصعيد الأخير يمنع المنطقة من الانزلاق للدمار

أكد يسري المغازي عضو مجلس النواب، أهمية الموقف المصري الداعي إلى خفض التصعيد الإيراني الإسرائيلي المتبادل، قائلا: "إن مصر وانطلاقا من دورها سبق وأن حذرت من هذه التطورات المتسارعة والانزلاق للدمار ولعنف أكبر في المنطقة بسبب حرب غزة".

ولفت المغازي في تصريح صحفي له اليوم، أن إعراب مصر عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وايران، إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا ومطالبة الطرفين، بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، رسالة مصرية بخطورة القادم وآثارها على المنطقة برمتها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إعلان مصر عبر بيان وزارة الخارجية، عن استمرارها فى تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجارى في المنطقة.

وقال النائب، إنه على مجلس الأمن والمجتمع الدولي التجاوب مع الدعوات المصرية لوقف العنف والحرب فالتداعيات ستكون خطيرة وستؤدي لآثار أمنية وسياسية واقتصادية واسعة.

واختتم النائب يسري: بالقول، إن سبب التطورات الحالية، يعود إلى إصرار إسرائيل على عدم وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة والممتد منذ أكثر من 6 أشهر. مضيفا بأن وقف الحرب على غزة والعودة لمسار التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الطريق الوحيد لوقف التدهور الحالي.