مسؤول أوكراني: روسيا غيّرت تكتيكاتها في استهداف قطاع الطاقة

كشف مستشار رئيس الوزراء الأوكراني، يوري بويكو، عن "سر نجاح" ضربات القوات المسلحة الروسية على قطاع الطاقة، مبيناً أن "القوات الروسية غيّرت تكتيكاتها".

وقال بويكو، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "العدو هذه المرة غيّر تكتيكاته الهجومية، ولم يرسل صاروخاً واحداً أو مسيرةً واحدة على هدف واحد، بل 10-15 صاروخاً في المرة الواحدة، في محاولة لقراءة أنظمة الدفاع الجوي لدينا".

ووفقاً لبويكو، فإن "أنظمة الدفاع الجوي غير قادرة على ضمان تدمير الأهداف بنسبة 100%، حيث تتراوح الكفاءة من 60% إلى 80%".

ونوه بويكو إلى "عدم وجود أنظمة دفاع جوي باتريوت، حيث يسمح عدد قليل منها للقوات المسلحة الروسية بتنفيذ ضربات فعالة"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن "الغرض من الهجمات على قطاع الطاقة قد يكون قطع الطاقة عن المؤسسات الصناعية الكبيرة".

يذكر أن روسيا ركزت ضرباتها على المحطات الكهربائية الأوكرانية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المدن، الأمر الذي دفع السلطات لاستخدام المولدات من أجل تزويد السكان بالطاقة.