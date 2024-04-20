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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصف طن لحوم فاسدة قبل استعمالها بأحد المطاعم فى دمياط

صدى البلد


تمكنت حملات مراقبة الاغذية التابعه لمديريه الصحة بدمياط ، من ضبط نصف طن شرائح دواجن ولحوم فاسدة ومجهولة المصدر فى مداهمة لاحد  اماكن التجهيز التابع لاحد المطاعم و ذلك قبل استعمالها كمصنعات لبيعها للمواطنين ،
حيث تم ضبط و تحريز المضبوطات و تحرير محضر بالواقعة و تقديمها للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية ،

و أكد  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، انه لا تهاون مع اى فرد تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين و انه ستستمر الحملات المكثفة لمتابعة الاغذية بجميع المطاعم و المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة و انه يتم التعامل و الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال مديرية الصحة الى جانب الحملات التى تجوب أنحاء المحافظة.
 

يأتى ذلك ضمن الخطوات الحازمة التى تتخذها مديرية الصحة لضبط كل من تسول له نفسه العبث و التلاعب بصحة المواطنين و ضمن الحملات المكثفة لادارة مراقبة الأغذية بناءا علي تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية .

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دمياط الحملات المكثفة الاستجابة الفورية الإجراءات القانونية السيد عبد الجواد الدكتور السيد عبد الجواد المضبوطات الصحة بدمياط تحرير محضر دواجن

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