عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بجوائز قيمتها 2 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة «الخطيب المفوه»

صدى البلد

 أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة: " الخطيب المفوه " للشباب والنشء، وتشمل الفروع التالية:
الفرع الأول: الخطابة الدينية
للأئمة ووعَّاظ الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء وخطباء المكافأة المعتمدين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر ومعاونيهم، تحت سن أربعين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان.

الفرع الثاني : الواعظات المفوهات
للواعظات المعينات والمعتمدات بالأزهر والأوقاف وباحثات الفتوى بدار الإفتاء والمعلمات وعضوات هيئة التدريس بجامعة الأزهر ومعاوناتهن، تحت سن أربعين عامًا عند تاريخ نشر الإعلان. 

الفرع الثالث: الخطابة السياسية بأنواعها والقضائية والاجتماعية والثقافية ..
لغير الأئمة وخطباء المكافأة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتشمل كل أنواع الخطابة السياسية والقضائية والاجتماعية والثقافية، وهذا الفرع مفتوح لجميع طلاب الجامعات المصرية وخريجيها من الجنسين من غير من ذكروا في الفرعين الأول والثاني.


الفرع الرابع : خطيب الغد
لطلاب التعليم قبل الجامعي بأنواعه الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والأزهري والفني. 
الجوائز: 
خصصت الأوقاف لهذه المسابقة جوائز قدرها 2 مليون جنيه على النحو التالي:
1- عشر جوائز قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه بشرط الحصول على 80 % في الاختبارين التحريري والشفوي، كل على حدة.
2- 20 جائزة قيمة كل منها 25 ألف جنيه، بشرط الحصول على 75% تحريريًّا وشفويًّا، كل على حدة.
3- 50 جائزة تشجيعية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60% تحريريًّا وشفويًّا، كل على حدة.
مع شهادات تقدير لكل الفائزين على مستوى الفروع والمحافظات والجامعات فضلا عن المراكز الأولى العامة ، كما سيتم الاستفادة الفورية بالمتميزين في مجال الخطابة الدينية وعقد دورات تأهيلية في المجال الدعوي لمن يرغب في الالتحاق بالعمل الخطابي بالأوقاف من غيرهم . 
وستكون الاختبارات قاصرة فقط على الأداء الخطابي وضوابط وأدوات العمل الخطابي، بحيث يجيد الخطيب التحدث بالفصحى مع سعة ثقافته وامتلاك ناصية الخطابة وأدواتها.

الخطيب المفوه وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

ترشيحاتنا

إيران تتوعد إسرائيل: ردّنا التالي سيكون على أقصى مستوى

مسؤول أمريكي: واشنطن ليس لها أي نشاط بمنطقة انفجار قاعدة كالسو العراقية

صورة تجمع عمرو دياب مع لاعيبن من الزمالك.. ما السر ؟

إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في صلة رحم على أبنائه

الحشد الشعبي: خسائر مادية وإصابات نتيجة انفجار بقاعدة كالسو جنوب العراق

إياد نصار يكشف سبب مشاركة الشيخ خالد الجندي في مسلسل صلة رحم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الهضبة وايهاب توفيق أبرز الحضور .. 30 صورة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حضور جماهيري ضخم .. 30 صورة من حفل الفنانة آمال ماهر

بوسي تثير الجدل بسبب فستانها في الجونة| سعره خرافي

فيديو

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ