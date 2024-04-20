عمر مرموش يقترب من كسر رقم محمد زيدان خلال موسم واحد.. ما القصة؟

كشف اللاعب مجدي عبد الغني عن أرقام عمر مرموش المهاجم الدولي المصري خلال هذا الموسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"عمر مرموش يقترب من كسر رقم محمد زيدان كأكثر مصري يُسجل في البوندزليجا خلال موسم واحد

زيدان 13 هـــدفًا

مرموش 11 هـــدفًا

نجم فرانكفورت مُتبقي له 4 مباريات أخرى".

قاد المهاجم الدولي المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على ضيفه أوجسبورج، بثلاثية مقابل هدف وحيد، مساء اليوم الجمعة، على ملعب دوتش بانك بارك، في الجولة 30 من الدوري الألماني.

وبادر فريق أوجسبورج بالتسجيل عن طريق لاعبه أرني أنجيلس في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني عادل فارس شعيبي النتيجة لصالح فرانكفورت في الدقيقة 55 وأضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وعزز عمر مرموش بهدف الفوز لفرانكفورت في الدقيقة 90+5 بعد الجري بالكرة من قبل منتصف الملعب ليسجل والمرمى خالي لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.



جدير بالذكر أن فريق باير ليفركوزن نجح في التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم ولأول مرة في تاريخه منذ الجولة 29 الماضية.

وبهذه النتيجة يحتل فريق فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يتوقف رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز السابع .



وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت اليوم أمام أوجسبورج كالتالي:

في حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: فيليب ماكس، ويليام باتشو، روبن كوخ، بوتا.

خط الوسط: شايبي، سخيري، جوتزه، إيبيمبي.

في الهجوم: إيكيتيكي، مرموش