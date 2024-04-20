عمر مرموش يساهم بهدف في فوز آينتراخت فرانكفورت على أوجسبورج 3-1

الدوري الألماني

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق الفوز على ضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /الجمعة/ على ملعب "دوتش بانك بارك" في افتتاح الجولة 30 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل عمر مرموش الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 95، بينما أحرز كل من فارس شعيبي وهوجو إيكتيكي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 55 و61.



وكان أوجسبورج تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 13 عن طريق روبين فارجاس.

رفع الفوز رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 45 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز السابع مؤقتا.



وتوج باير ليفركوزن بالدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في الجولة الماضية على فيردر بريمن.