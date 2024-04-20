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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمان توجو يوافق على إصلاح دستوري مثير للجدل

رئيس توجو
رئيس توجو

قال نواب إن برلمان توجو أعطى موافقته النهائية على إصلاح دستوري تسبب في تأجيج التوترات مع أحزاب المعارضة التي تخشى أن يسمح للرئيس فور جناسينجبي بالبقاء في السلطة.

واعتمد برلمان توجو بالفعل الدستور الجديد الشهر الماضي، لكن جناسينجبي طلب من المشرعين التصويت مرة أخرى بعد أن وصفت أحزاب المعارضة الإصلاح بأنه "انقلاب دستوري" من خلال التحول إلى نظام برلماني بمنصب جديد على غرار رئيس الوزراء يقولون إنه سيسمح له بالبقاء في منصبه إلى أجل غير مسمى.

تم اقتراح تغيير الدستور من قبل مجموعة من المشرعين معظمهم من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

واقترحت أن يتم اختيار الرئيس "دون مناقشة" من قبل المشرعين "لفترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات"، وليس من قبل الجمهور.

حاليًا، يمكن للرئيس أن يخدم فترتين كحد أقصى مدة كل منهما خمس سنوات.

في عام 2019، قام أعضاء البرلمان بمراجعة الدستور لتحديد الفترات الرئاسية بفترتين، لكنه لم يطبق بأثر رجعي، مما يترك للرئيس فور جناسينجبي الحرية في الترشح للانتخابات التالية.

 

وخلف جناسينجبي - الذي يتولى السلطة منذ عام 2005 - والده الجنرال جناسينجبي إياديما، الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل أكثر من 50 عامًا.

برلمان توجو إصلاح دستوري أحزاب المعارضة فور جناسينجبي

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