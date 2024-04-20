كوريا الشمالية تختبر رأسًا حربيًا كبيرًا جدًا.. تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن كوريا الشمالية اختبرت "رأسا حربيا كبيرا جدا" صُمّم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية أجرت اختبار قوة لرأس حربي كبير جدا مصمم لصاروخ كروز الاستراتيجي +هواسال-1 را-3+".

وأضافت أن كوريا الشمالية اختبرت أيضا بعد ظهر الجمعة إطلاق صاروخ "بْيولجي-1-2" (Pyoljji-1-2) المضاد للطائرات من طراز جديد فوق البحر الغربي لكوريا.

وأشارت إلى أنّ "هدفا مُعيّنًا قد تحقق" من خلال الاختبار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوردت الوكالة أنّ كلا الاختبارين كانا جزءا من "الأنشطة العادية للإدارة ومعاهد علوم الدفاع التابعة لها"، مشيرة إلى أن هذه التجارب العسكرية "لا علاقة لها بالوضع المحيط" بالبلاد، دون أن تعطي أي معلومات أخرى.