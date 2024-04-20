صحف الإمارات اليوم.. مصر وجنوب أفريقيا تدعوان إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية.. انفجار ضخم يهز قاعدة عسكرية في العراق.. وأمريكا توافق على سحب قواتها من النيجر

مصر وجنوب أفريقيا تدعوان إلى «حلول ناجزة» للأزمة السودانية

الإمارات تأسف لعدم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر

رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ بسبب أزمة الطاقة

أمريكا: لم نشنّ أي غارات داخل العراق ولا علاقة لنا بالانفجارات

انفجار ضخم يهز قاعدة عسكرية في العراق ويخلف ضحايا

الصحة العالمية توافق على لقاح ضد الكوليرا



سلطت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

وقالت صحيفة "البيان" إن الإمارات أعربت عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وأكدت أن منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.

عربيًا، نقلت صحيفة "الخليج"، أن مصر وجنوب أفريقيا أعربتا عن تطلعهما لتكثيف العمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول ناجزة للأزمة السودانية تفضي إلى وقف الصراع المسلح ونزيف الأرواح والدماء.

وأكدتا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن مصادر بالجيش العراقي قالت لوكالة رويترز إن انفجارا ضخما هز قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء الجمعة.

ووقعت انفجارات عدة داخل قاعدة "كالسو" في منطقة المسيب شمال محافظة بابل العراقية.

في الشأن العالمي، نقلت صحيفة "الاتحاد" أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على سحب قوّاتها البالغ قوامها أكثر من ألف جندي من النيجر، حسبما قال عدد من المسئولين الأمريكيين مشترطين عدم كشف هوياتهم.

كما أشارت إلى إعلان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا ثاني حالة طوارئ بسبب أزمة الطاقة التي أدت بالفعل إلى ترشيد الاستهلاك في البلاد.

أما صحيفة "البيان"، فنقلت أن الجيش الأمريكي أكد أن الأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية في العراق غير صحيحة، نافياً أي علاقة لواشنطن بالانفجارات التي وقعت داخل قاعدة عسكرية تستخدمها الحشد الشعبي العراقية جنوبي بغداد.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن كوريا الشمالية اختبرت "رأسا حربيا كبيرا جدا" صُمّم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، مضيفة أن البلاد أطلقت أيضا نوعا جديدا من الصواريخ المضادة

للطائرات.

وقالت صحيفة "الاتحاد"، إن منظمة الصحة العالمية أجازت نسخة مبسطة من لقاح فموي ضد الكوليرا، ما سيتيح زيادة الإنتاج الإجمالي من هذه اللقاحات في ظل الانتشار الكبير للفيروس في العالم.