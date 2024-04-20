محافظ دمياط تستقبل وزير الإسكان لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك فى مستهل هذا اليوم الذى سيشهد زيارة ميدانية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لعدد من المشروعات داخل محافظة دمياط؛ حيث يأتى ضمن هذه الزيارة مشروعات نفذتها المحافظة وكذلك عدد من المشروعات بمدينة دمياط الجديدة التى تتبع جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

فيما وقد شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمحافظة وموقف المشروعات التى تنفذها الوزارة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، وناقشا أوجه الخطة المقبلة لنهو المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة.

وأكدت "محافظ دمياط" أن هناك تعاونا تاما بين الجانبين لتحقيق محاور الاستراتيجية التنموية وفقًا لجهود الدولة لتعزيز الخدمات على كافة المستويات و الدفع بمعدلات العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها.