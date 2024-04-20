عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تستقبل وزير الإسكان لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك فى مستهل هذا اليوم الذى سيشهد زيارة ميدانية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  لعدد من المشروعات داخل محافظة دمياط؛ حيث يأتى ضمن هذه الزيارة مشروعات نفذتها المحافظة وكذلك عدد من المشروعات بمدينة دمياط الجديدة التى تتبع جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان.

فيما وقد شهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمحافظة وموقف المشروعات التى تنفذها الوزارة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، وناقشا أوجه الخطة المقبلة لنهو المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المعتمدة.

وأكدت "محافظ دمياط" أن هناك تعاونا تاما بين الجانبين لتحقيق محاور الاستراتيجية التنموية وفقًا لجهود الدولة لتعزيز الخدمات على كافة المستويات و الدفع بمعدلات العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها.

ضبط نصف طن لحوم فاسدة قبل استعمالها بأحد المطاعم فى دمياط

دمياط الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان العمل بالمشروعات المجتمعات العمرانية المرافق والمجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

أطوال 1420 مترا| رئيس الوزراء يتفقد مشروع حاجز الأمواج بميناء دمياط

كيف يحدد الأهلي مصير الترجي وصن داونز للتأهل لمونديال الأندية 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ