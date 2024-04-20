روسيا تعلن فتح تحقيق في مقتـ ل مراسل صحيفة إزفستيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت 20 أبريل 2024 عن فتح تحقيق للوقوف على ملابسات مقتل المراسل العسكري لصحيفة إزفستيا الروسية سيميون إيرمين.

وأشارت إلى أن لجنة التحقيق الروسية هوية كل من شارك في مقتل مراسل إزفستيا، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأعرب السكرتير الصحفي للزعيم الروسي، ديمتري بيسكوف، عن تعازيه في وفاة المراسل العسكري لصحيفة إزفستيا الروسية سيميون إرمين.

وقال بيسكوف: "بادئ ذي بدء، نتعاطف بشدة مع وفاة سيميون إيرمين، إنها مأساة كبيرة"، مضيفا أن مقتل المراسل العسكري يؤكد مرة أخرى خطورة المهمة التي يقوم بها الصحفيون على الجبهة.

وسبق أن ترددت أنباء عن وفاة المراسل العسكري لإزفستيا أثناء قيامه بواجباته المهنية وتوفي نتيجة لهجوم شنته طائرة بدون طيار من طراز FPVتابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.