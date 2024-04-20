الكرملين يتهم أوكرانيا بتعمد استهداف الصحفيين الروس

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم، عن تعازيه في وفاة مراسل إزفستيا العسكري سيميون يريومين.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بيسكوف: "قبل كل شيء نعرب عن تعازينا العميقة بوفاة سيميون يريومين، نتعاطف مع أقاربه وأصدقائه، إنها مأساة كبيرة".

وأضاف "يؤكد هذا الحادث مرة أخرى مدى خطورة المهمة التي يقوم بها الصحفيون على الجبهة"، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل متعمد وبإصرار بمطاردة الصحفيين الروس وجعلهم أهدافا لها.

وأعلنت صحيفة "إزفستيا" أمس الجمعة عن مقتل مراسلها الحربي سيميون يريومين (42 عاما) أثناء أداء مهامه المهنية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على محور زابوريجيا.

وأشارت إلى أن الصحفي يريومين لقي مصرعه متأثرا بجراحه بعدما أصيب بذخيرة أطلقتها طائرة أوكرانية بدون طيار.