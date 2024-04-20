لجنة جائزة تميز الإعلام العربي تعقد اجتماعها بالقاهرة

تنظم الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي، خلال الفترة من 22-24/4/2024 بمقر الأمانة العامة للجامعة الغربية بالقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة العادية (18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بدولة ليبيا بتاريخ 24/12/2023 والمتعلقة ببند" تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب"، وبحضور السفير / احمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال.



وسيعقد هذا الاجتماع برئاسة دولة الكويت (الدولة الراعية للجائزة)، وبمشاركة ممثلي عن الدول الأعضاء باللجنة، وهي؛ مملكة البحرين، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، جمهورية الصومال، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية.



وتعقد هذه الدورة تحت شعار " إعلام الازمات والكوارث والمخاطر"، وذلك تمشياً مع ما شهدته المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من أزمات وكوارث، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه من أوضاع إنسانية متدهورة.



تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العام قد تلقت حتى الآن ما يقارب 100 عملاً في مختلف فئات الجائزة ما بين أعمال تلفزيونية وإذاعية وصحفية وإعلام رقمي.



وتهدف هذه الجائزة إلى ابراز النماذج الإعلامية المتميزة في الوطن العربي ودعم وتقدير جهودهم المقدرة في المجال الإعلامي، لاسيما تسليط الضوء على إسهاماتهم البناءة في ابراز القضايا التي تهم الأمة العربية.



ومن المقرر ان يقوم أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع بدراسة الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وتقييم مدى توافقها مع شروط ومعايير الجائزة واختيار الأفضل من بينها، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب.



