عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة جائزة تميز الإعلام العربي تعقد اجتماعها بالقاهرة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

 تنظم الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب اجتماع لجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي، خلال الفترة من 22-24/4/2024 بمقر الأمانة العامة للجامعة الغربية بالقاهرة، وذلك في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة العادية (18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بدولة ليبيا بتاريخ 24/12/2023 والمتعلقة ببند" تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب"، وبحضور السفير / احمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال.


وسيعقد هذا الاجتماع برئاسة دولة الكويت (الدولة الراعية للجائزة)، وبمشاركة ممثلي عن الدول الأعضاء باللجنة، وهي؛ مملكة البحرين، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، جمهورية الصومال، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية.


وتعقد هذه الدورة تحت شعار " إعلام الازمات والكوارث والمخاطر"، وذلك تمشياً مع ما شهدته المنطقة العربية في الآونة الأخيرة من أزمات وكوارث، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه من أوضاع إنسانية متدهورة.  


تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العام قد تلقت حتى الآن ما يقارب 100 عملاً في مختلف فئات الجائزة ما بين أعمال تلفزيونية وإذاعية وصحفية وإعلام رقمي.
 

وتهدف هذه الجائزة إلى ابراز النماذج الإعلامية المتميزة في الوطن العربي ودعم وتقدير جهودهم المقدرة في المجال الإعلامي، لاسيما تسليط الضوء على إسهاماتهم البناءة في ابراز القضايا التي تهم الأمة العربية.


ومن المقرر ان يقوم أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع بدراسة الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وتقييم مدى توافقها مع شروط ومعايير الجائزة واختيار الأفضل من بينها، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

 
 

الإعلام العربي جائزة التميز الإعلامي مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

ترشيحاتنا

مدبولي يُوجه بمتابعة خطة خفض أسعار الخبز السياحي.. وأعمال توسعة للمشى بدمياط

مدبولي يتفقد محطة حاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

مدبولي يتفقد مركز السيطرة بدمياط ويشدد على متابعة تطبيق تخفيضات الأسعار

مرتضى منصور يعزي أحمد السعدني في وفاة والده

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

فلسطين.. عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ