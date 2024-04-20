التنمية المحلية تتابع حملات الرقابة على الأسواق بالمحافظات

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز (مطاي - سمالوط - ديرمواس)، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 79 محضراً تموينياً، منها 40 محضرا علي الأسواق بمركز مطاي حيث جاءت ما بين( غير مطابق للمواصفات - بيع بأزيد من السعر المقرر - انتهاء صلاحية - نقص وزن - شهادة صحية- ذبح خارج المجازر )، و إعدام 120 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص الظاهرية، كما تم ضبط محطة بترولية بدون ترخيص.

وفى سمالوط، تم تحرير 30 محضرا تموينيا المخابز البلدية المخالفة حيث تنوعت المحاضر ما بين (نقص وزن -عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة أدوات العجن - لوحات)، كما تم تحرير 9 محاضر تموينية بمركز ديرمواس( عدم حمل شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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