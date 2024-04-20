فنلندا تطلب من الاتحاد الأوروبي أموالاً للمناطق القريبة من الحدود المغلقة مع روسيا

طلب رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو من الاتحاد الأوروبي تزويد السلطات الفنلندية بالأموال لمساعدة المناطق الواقعة بالقرب من الحدود المغلقة مع روسيا.

وكانت فنلندا قد أغلقت في السابق حدودها مع روسيا من جانب واحد.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي إن "شرق فنلندا عانى اقتصاديًا نتيجة لتصرفات روسيا، نحن بحاجة إلى دعم الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء الفنلندي عن أمله في أن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي لهذا الجزء من البلاد.

وفي وقت سابق، خرجت مظاهرات في مدن هلسنكي وتامبيري ولابينرانتا الفنلندية للمطالبة بفتح الحدود مع روسيا.