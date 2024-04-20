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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجانا.. شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بهذه الطريقة

صدى البلد

جماهير النادي الأهلي تبحث عن وسيلة لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي، حيث يحل الفريق الأحمر ضيفًا على نظيره الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على ملعب الأخير في مدينة لوبومباشي، عصر اليوم السبت.

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي مجانًا


- قناة St sport life الصينية، على قمر استرا سات، التردد: 11938، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي.
- قناة Nova Sport HD اليونانية، على قمر يوتلسات 16، التردد: 10928، معدل الترميز: 30000، الاستقطاب: أفقي.
- قناة ETV ENTERTAIM الإثيوبية، على قمر يوتلسات 7A، التردد: 11512، معدل الترميز: 30000، الاستقطاب: عمودي.

غيابات الأهلي أمام مازيمبي

يعاني الأهلي من غيابات كبيرة في صفوفه، حيث سيغيب 8 لاعبين، بما في ذلك: محمد الشناوي، وحسين الشحات، وإمام عاشور، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، وعمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي.

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث شهد التشكيل عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي.

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم، أحمد عبدالقادر، وسام أبو علي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي الكونغو مساء اليوم بعد انتهاء المباراة.

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