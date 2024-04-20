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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. فضل صيام الست من شوال.. دار الإفتاء تحتفي بذكرى ميلاد النبي.. وهدوء وانتظام في امتحانات النقل بالمعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل أذهان الكثير منهم، نرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.

هل يشترط في الصدقة الجارية أن تكون من مال المتوفي؟.. أمين الإفتاء يجيب
 

فضل صيام الست من شوال.. كم يساوي أجر اليوم الواحد؟
 

دار الإفتاء تحتفي بذكرى ميلاد النبي محمد بالتاريخ الميلادي
 

هدوء وانتظام في امتحانات النقل بالمراحل الإبتدائية والإعدادية الأزهرية.. صور
 

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية
 

ما الفرق بين الطبق الدوار وفدية الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب
 

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء.. دار الإفتاء تجيب
 

كيف يقبض ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد؟ الإفتاء توضح
 

المفتي : الواقع يملي علينا ضرورة التعاون لتوحيد الرؤى والأفكار بين مؤسسات الإفتاء
 

حكم الصلاة على كرسى في الفريضة والنافلة.. مجدي عاشور يرد
 

كيف يمر الوقت على الموتى داخل القبور.. الشيخ الشعرواي يجيب
 

النشرة الدينية الأخبار الدينية الفتاوى المهمة الصدقة الجارية صيام الست من شوال دار الإفتاء

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