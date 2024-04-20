هدوء وانتظام في امتحانات النقل بالمراحل الإبتدائية والإعدادية الأزهرية.. صور

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهري للمرحلتين (الابتدائية- الإعدادية) بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وسارت امتحانات صفوف النقل الأزهري بجميع المعاهد في هدوء وانتظام، وتم التأكيد على التزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة للعملية الامتحانية، وانتظام طلاب الفصل الدراسي الثاني بلجان الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية بكل منطقة.

كما وفرت جميع المناطق كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب والمراقبين، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأدى طلاب الصفين ( الرابع- الخامس- الابتدائي الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو"، كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي في مادتي الفقه واللغة العربية النحو والصرف.

جدير بالذكر أن أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثاني لمراحل النقل المختلفة تستمر لمدة 10 أيام، على أن تبدأ أعمال التصحيح مع بدء عملية الامتحانات، وسوف تعلن النتائج فور انتهاء عملية التصحيح بالمعاهد بعد اعتمادها.

وبناء علي تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قام الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية بجولة تفقدية لبدء امتحانات النقل، بمنطقة الجيزة الأزهرية وذلك بمقر اللجان المنعقدة بمعاهد (معهد فتيات العمرانية الإعدادي الثانوي، ومعھد فتيات ملحقة القدس الإعدادي، ومعهد خاتم المرسلين الإعدادي الثانوي النموذجي والعادي بنين، ومعهد الصديق الإعدادي الثانوي بنين).

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