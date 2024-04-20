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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرض الصومال: إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024

رئيس أرض الصومال
رئيس أرض الصومال موسى بيهي

أكدت مفوضية الانتخابات في المنطقة الانفصالية أرض الصومال، اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 13 نوفمبر 2024. 


ويتنافس المرشحون للرئاسة ونائب الرئيس من الأحزاب السياسية الثلاثة الحالية في 13 نوفمبر، بحسب ما أورده موقع "صوماليا جارديان".


وفي مؤتمر صحفي عقد في هرجيسا، قال رئيس اللجنة الانتخابية بأرض الصومال موسى حسن يوسف، إن أحزاب وداني وأسيد وكولمية ستشارك في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه ستجرى انتخابات أخرى في نفس الوقت تتنافس فيها 10 منظمات سياسية مسجلة مع الأحزاب الحالية. 
وسيتم اختيار المنظمات السياسية الثلاثة الأولى الفائزة فقط لتكون الأحزاب السياسية الرسمية في المنطقة الانفصالية بعد التصويت.


يذكر أن الرئيس الحالي لأرض الصومال موسى بيهي انتهت ولايته في عام 2022 ومددت عامين حتى نوفمبر 2024 وهو الأمر الذي رفضته المعارضة.


يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وأرض الصومال بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع إثيوبيا في الأول من يناير الماضي، والتي تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر في أرض الصومال لإقامة قاعدة عسكرية.

أرض الصومال الانتخابات الرئاسية رئيس اللجنة الانتخابية بأرض الصومال موسى بيهي

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