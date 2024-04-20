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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة نجمة أميريكان آيدول في منزلها

مانديسا
مانديسا

وافت المنية الفنانة مانديسا عن عمر ناهز 47 عاماً، المغنية الحائزة على جائزة "غرامي" والتي بدأت حياتها الفنيّة كمتسابقة في برنامج "أميركان أيدول" في عام 2006.

وجاء في بيان نعيها: "يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور على مانديسا متوفاة بالأمس في منزلها. في الوقت الحالي لا نعرف سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى. نطلب صلواتكم من أجل عائلتها والأصدقاء المقربين خلال هذا الوقت العصيب للغاية. كانت مانديسا صوت التشجيع والحقيقة للأشخاص الذين يواجهون تحديات الحياة في جميع أنحاء العالم".


وولدت مانديسا لين هوندلي في سيتروس هايتس، كاليفورنيا، وبدأت الغناء في الكنيسة، فأصبحت الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياتها.

درست موسيقى الجاز الصوتية في كلية "ريفر" في سكرامنتو، كاليفورنيا، قبل الالتحاق بجامعة "فيسك" في ناشفيل، حيث كانت عضوًا في مطربي اليوبيل.

قامت باختبار أداء "أميركان أيدول" في عام 2005 وانتهى بها الأمر كمتسابقة في الموسم الخامس من البرنامج الذي تم بثه في عام 2006.

وحتى بين زملائها المنافسين، ومن بينهم كاثرين ماكفي وكيلي بيكلر وكريس دوتري والفائز بالموسم النهائي تايلور هيكس، برزت مانديسا بصوتها القوي وروحها المشرقة.

ولم يمنعها إقصائها من المراكز العشرة الأولى في المسابقة من متابعة أحلامها المهنية، فأصدرت مانديسا ألبومها الأول True Beauty في عام 2007. وقد ظهر لأول مرة في المرتبة الأولى في قائمة أفضل الألبومات المسيحية في "بيلبورد" وحصلت مانديسا على أول ترشيحاتها لجائزة "غرامي"، قبل أن تطرح خمسة ألبومات أخرى.

وحصل Overcomer على جائزة "غرامي" لأفضل ألبوم موسيقى مسيحية معاصرة في عام 2014.

ووثّقت مانديسا معاناتها في مجال الصحة العقلية في مذكراتها الصادرة عام 2022 بعنوان "الخروج من الظلام: رحلتي عبر الظلال للعثور على فرح الله" على أمل مساعدة الآخرين.

وقالت في مقابلة تمت مشاركتها على "إنستجرام" في عام 2022: "أريد أن أشجع الأشخاص الذين قد يكون لدى أحد أحبائهم مشكلة تتعلق بالصحة العقلية".

مانديسا

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