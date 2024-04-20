إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ |صور

واصلت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات.

وشهدت قرى مركز بيلا تنفيذ 15 قرار إزالة، شملت إزالة مباني مخالفة أقيمت على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بمساحة إجمالية 3653 متراً مربعاً.



ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تصميم المحافظة التام على التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومخالفات البناء.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما في ذلك مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

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