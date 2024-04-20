أحمد موسى: «جوتيريش» أشاد خلال لقائه بـ«أبو العينين» بجهود مصر لدعم غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ترأس وفد برلمان دول البحر الأبيض المتوسط في نيويورك، وعقد أبو العينين لقاءات مهمة مع مسئولين أمميين، وعلى رأسهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "الوفد البرلماني برئاسة أبو العينين التقى بالأمين العام للأمم المتحدة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "اللقاءات ركزت على الدور المصري لدعم الأشقاء في قطاع غزة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "جوتيريش أشاد بالدور المصري في دعم الأشقاء بقطاع غزة، وذلك في لقائه بوفد برلمان دول البحر المتوسط برئاسة أبو العينين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "جوتيريش أكد ضرورة التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع"، مضيفا: "أبو العينين أكد على مجهودات مصر لإيصال المساعدات لقطاع غزة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "أبو العينين جمعه لقاء مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا اللقاء استمر ساعتين".