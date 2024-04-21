عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طرق سهلة وبسيطة لتنظيف الأحذية ذات الرائحة الكريهة

الاحذية
الاحذية

تعاني من رائحة الحذاء الكريهة، إليك بعض الطرق السهلة والبسيطة لتنظيف الأحذية ذات الرائحة الكريهة، وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

حفل للموسيقار عمرو سليم بأوبرا الإسكندرية

انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة 

استخدام اكياس الشاي 

استخدم مسحوق البيكاربونات: قم برش مسحوق البيكاربونات داخل الأحذية الرائحة الكريهة واتركها طوال الليل. 

يعمل مسحوق البيكاربونات على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها. في الصباح، قم بتنظيف الأحذية من البيكاربونات المتبقية.

استخدم الخل الأبيض: قم بتنظيف الأحذية بقطعة قماش مبللة بالخل الأبيض. يعمل الخل على قتل البكتيريا المسببة للرائحة وإزالة الروائح الكريهة. بعد التنظيف بالخل، يمكنك ترك الأحذية لتجف تمامًا.

استخدم الماء والصابون الناعم: قم بتنظيف الأحذية بماء دافئ وصابون ناعم. استخدم فرشاة أو قطعة قماش ناعمة لإزالة الأوساخ والروائح الكريهة. بعد التنظيف، اترك الأحذية لتجف بشكل طبيعي.

استخدم المواد الممتصة للروائح: يمكنك وضع مواد ممتصة للروائح داخل الأحذية مثل الفحم النشط أو أكياس الشاي المستخدمة. تعمل هذه المواد على امتصاص الروائح الكريهة وترك الأحذية منتعشة.

التهوية: بعد كل استخدام، قم بتهوية الأحذية بتركها في مكان جيد التهوية ومظلم لبعض الوقت. يساعد ذلك في تبديد الروائح وتجفيف الرطوبة.

استخدم معطرات الأحذية: يمكنك استخدام معطرات الأحذية المتاحة في الأسواق لإضفاء رائحة منعشة على الأحذية. ابحث عن المعطرات التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا لمكافحة الروائح الكريهة.

تذكر أنه من المهم تنظيف الأحذية بانتظام والحفاظ على نظافتها لمنع تراكم الروائح الكريهة.

استخدم الخل الرائحة الكريهه الروائح الكريهة الماء والصابون الفحم النشط تجفيف خصائص مضادة للبكتيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

قريبا| روسيا تسلم إيران مقاتلات سوخوي 35 المتطورة.. والإعلام الإسرائيلي يعلق

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن أداء نجم الأهلي أمام مازيمبي

موضوعات متعلقة

خطوات بسيطة لعلاج اصفرار الأسنان

لأنوثة طاغية.. نصائح للحصول على بشرة ناعمة لجسمك

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة.. تعرفي عليها

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

طرق سحرية لتنظيف شفاط المطبخ

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

إزاي تخلي باقة نت الموبايل متخلصش قبل التجديد

ترشيحاتنا

أحمد أيوب: المنتخب لم يخسر أي مباراة مع البدري..والسوشيال ميديا سبب رحيلنا

حكم رادع من جنايات القاهرة لمتعاطي الحشيش والمورفين .. تفاصيل

يحيى الفخراني عن صلاح السعدني: كان إنساناً بمعنى الكلمة

حملة ترامب الانتخابية تجمع 15 مليون دولار في مارس

أحمد أيوب: الأهلي بعيد عن مستواه.. وكولر أخطأ في التشكيل أمام مازيمبي

حسين لبيب: الزمالك مطالب بدفع 2 مليون و400 ألف يورو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ