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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بمشاركة 76 فيلما..

انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

صدى البلد

انطلق حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي ينعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، بمشاركة 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة، وشهد حفل الافتتاح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأشرف عطية محافظ أسوان وعدد من نجوم الفن و السينما.

بدأ حفل الافتتاح بنعي الفنان الراحل صلاح السعدني، واستعراض الأفلام المشاركة في الدورة الحالية.

وفي كلمتها أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أهمية دور السينما والفن كقوى ناعمة قادرة على توصيل قضايا المرأة وإبداعها. 

وقالت إن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، استطاع أن يترك علامة بارزة وتمكن من التأكيد على دور المرأة في المجتمع ومناقشة قضاياها وتقديم إبداعها.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الفن يجمعنا في هذا المهرجان بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو غيرها من الاختلافات، ووجهت تحية خاصة لكل من ساهم في دعم قضايا المرأة.. مؤكدة أن السينما والدراما قوى ناعمة ورسالة يوجهها للمجتمع ويناقش قضايا متنوعة تخص كل أفراد المجتمع وخصوصا قضايا المرأة، ولفتت إلى أن الفن طريقة للتغيير وليس فقط وسيلة تعبير، ووجهت تحية خاصة لأهل أسوان وللمرأة الصعيدية التي تعتبر أحد أعمدة الصعيد.

وأضافت: مهرجان أسوان من أهم الفعاليات لتكريم وإبراز دور المرأة، وهو قادر على النفاذ للوعي المجتمعي، فالسينما من أهم الفنون التي اهتمت بالمرأة وكانت النساء حاضرات في المراحل التأسيسية للسينما المصرية، ووجهت تحية صمود للمرأة الفلسطينية على ثقة بالنصر القادم. 

وأشارت إلى المعارك التي تخوضها النساء شهيدات الحرب على غزة، واستخدام المرأة كسلاح في الحرب الدائرة بالسودان، وأكدت أهمية السينما في الدفاع عن القضايا الاجتماعية، ومساهمة وزارة التضامن في دعم الأفلام ذات الأثر والمرتبطة بقضايا المجتمع. 

من جانبه أكد أشرف عطية محافظ أسوان نجاح المهرجان في أن يكون علامة مضيئة تضاف للمحافظة، مشددا على أن المهرجان أسهم في أن تكون أسوان عاصمة للسينما، وأشار إلى أن استضافة أسوان لهذا المهرجان يؤكد اهتمام المحافظة بقضايا المرأة ودعمها، وقدم الشكر للمجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوربي لدعم قضايا المرأة في زهرة الجنوب أسوان.

واستعرض حسن أبوالعلا مدير المهرجان، دورات مهرجان أسوان الدولي، قائلا: "بالأمس القريب بدأنا الدورة الأولى من المهرجان لنصل اليوم إلى الدورة الثامنة وما تحقق من تأثير ونمو واضح، بعد أن بدأنا بمسابقتين وأصبح لدينا 6 مسابقات، ومن 30 فيلما الآن أصبح لدينا 76 فيلما، ومن ورشة واحدة أصبح لدينا أكبر برنامج تدريبي بين كل المهرجانات من الشباب والفتيات".. وأضاف أن ما تحقق ما كان ليتحقق إلا بجهود فريق العمل والداعمين ودعم أهل أسوان.

وأشارت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان إلى أن مهرجان أسوان حدث فني مهم جدا، مؤكدة سعادة أهل أسوان بالمهرجان الذي يمثل لهم نافذة على عالم الفن والسينما، وقالت إن هناك اهتماما بقضايا المرأة في السينما وهو ما تسبب في تغيير قوانين بناء على هذه الأعمال الفنية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة: "مهرجان أسوان يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه المرأة، ويظهر هذا الاهتمام ببنات أسوان وقضايا المرأة عبر منتدى نوت"، وأشادت بعرض برنامج الأفلام الفلسطينية من المسافة صفر، معتبرة الفن، القوى الناعمة الذي ينادي بوقف هذا العدوان ومنع التهجير القسري لأهل غزة، وأن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرم المهرجان السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر لدعمه للمهرجان، كما كرم الفنانة هند صبري، لأدوارها والمميزة في السينما، كما كرم المهرجان المونتير التونسية كاهنة عطية، والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان كنموذج مشرف للمرأة الأسوانية، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما.
 

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