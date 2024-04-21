رياضة القليوبية تنظم ندوة توعوية حول مجابهة المخدرات والتعاطي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية (إدارة الشباب) ندوة توعوية حول مجابهة المخدرات والإدمان والتعاطي وذلك ضمن خطة النادي الثقافي شهر أبريل بمقر النادي بمركز شباب عزيز وبدوي ببنها.



وحاضر فى الندوة ميريهان محمود مدربة معتمدة في صندوق مواجهة الإدمان والتعاطي، والتي تناولت مفهوم الإدمان في ظل الانفتاح الثقافي واستخدام السوشيال ميديا وتأثيرها على تفكير الشباب، والطريق للادمان والتعاطي وطرق العلاج والوقاية وجهود الدولة وصندوق مكافحة الإدمان في التصدي لازمة التعاطي في المجتمع.



وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهمية تناول موضوعات النادي الثقافي وخطة وزارة الشباب لنشر الوعي الديني والثقافي وتصحيح المفاهيم الخاطئة برؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتأهيل الشباب للنهوض بالمجتمع وفقا لرؤية مصر وتوجيهات الجمهورية الجديدة.