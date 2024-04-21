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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل رياضة القليوبية يتفقد موقع أول فرع للشهر العقاري بمركز شباب كفر منصور بطوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، صباح اليوم الأحد مقر الشهر العقاري بمراكز شباب كفر منصور التابع لإدارة شباب طوخ فى اطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل .
وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة ،أن مراكز الشباب تقدم دورا مجتمعيا غير مسبوق ، تأكيدا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بتعظيم الدور المجتمعى لمراكز الشباب ، وجعلها مراكز خدمة مجتمعية من خلال فتح آفاق التعاون والشراكة بين كافة مؤسسات الدولة سواء بالقطاع العام او الخاص  بهدف تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتى تشمل تطوير المنشأت وتطوير البرامج والانشطة والخدمات  واستثمار المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب والاندية ، بالشكل الذى يساعد بشكل كبير فى بناء الشخصية المتكاملة للنشئ والشباب وتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب وتخفيف العبء من على كاهل الدولة فى تطوير ورفع كفاءة المنشأت.
وأشار الصبروط ، الى أن إنشاء فرع الشهر العقاري بمركز شباب كفر منصور التابع لإدارة طوخ ، يأتى ضمن مشروعات الاستثمار  التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بهدف استغلال المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب ، بشرط أن لا تؤثر تلك المساحات المطروحة على ممارسة الانشطة والبرامج داخل مراكز الشباب ، ويتم تنفيذ فرع الشهر العقاري  لمدة 5 سنوات بمركز شباب كفر منصور بقيمة ايجارية 3000 جنيها شهريا لصالح مركز الشباب ، مما يساعد فى تنمية الموارد المالية للمركز تمكنه من زيادة البرامج والانشطة والخدمات المقدمة للنشئ والشباب.
يذكر أن فرع الشهر العقارى بمركز شباب كفر منصور يعد الفرع الأول من فروع الشهر العقاري الذى يتم تنفيذه داخل مراكز شباب القليوبية ، والذى يساهم فى تقديم خدمات لأكثر من نصف مليون مواطن بمركز ومدينة طوخ والقري المجاورة.

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