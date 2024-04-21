دعم مادي وفني.. أهم التسهيلات من وزارة الزراعة للفلاحين|تفاصيل

قال المهندس أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنه خلال الاستقراء بالسنوات السابقة بدأت الوزارة بعمل خريطة بأهم الآفات والأمراض والحشائش الموجودة في مصر بخطة استباقية وحملات إرشادية مسبقة في المناطق التي كانت بها نسب الإصابة عالية نسبيًا.

وأضاف “رزق” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه تم توفير مبيدات الآفات المختلفة على مستوى مديريات الزراعة، متابعًا أنه يتم العمل خلال منظومة لحماية محصول القمح الذي يساهم في الأمن الغذائي المصري.



وأوضح المهندس أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقدم دعما ماديا للمزارعين في صورة مبيدات بأسعار منخفضة ومسجلة بوزارة الزراعة، بجانب الدعم الفني لهم من خلال المدارس الاسترشادية والندوات.