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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المحافظات تستقبل الموردين والمزارعين لتوريد القمح

صدى البلد

واصلت الصوامع والشون بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم /الأحد/، استقبال الموردين والمزارعين لتوريد القمح، حيث تتابع وزارة التموين يوميا سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد، فضلا عن متابعة المحافظين لأعمال التوريد وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.


ففي محافظة كفر الشيخ .. صرح عادل الهابط وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال عدد 25 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وأن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.


كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ ؛ حيث شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.


وأضاف أنه بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم (5151 طنا و883 كم).
 

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