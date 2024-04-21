المصري الديمقراطي يدشن لجنة المواطنة ومكافحة التمييز

شهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس السبت، تدشين لجنة المواطنة ومكافحة التمييز بحضور خالد راشد، نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدني.

حضر الاجتماع التحضيري للجنة عدد من قيادات وشباب الحزب، تبادلوا خلاله بعض الأفكار حول عمل اللجنة، وتم الاتفاق على مجموعة من المقترحات الأولية التي يمكن البناء عليها مستقبلًا لتحقيق أهداف اللجنة منها، إنشاء لجان مواطنة فرعية بجميع الأمانات الجغرافية، وإخطار الأمانات باختيار ممثلين للجنة بكل أمانة جغرافية، لتوعية المواطنات والمواطنين بالمفهوم الحقيقي للمواطنة، ومتابعة القضايا المتعلقة بها، كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على إصدار قانون عدم التمييز.

واتفق الحاضرون أن تكون اللجنة مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك بوصفها تعبير عن المواطنة الحقيقية، وانتهت أعمال الاجتماع التحضيري، دون اختيار مقرر أو أمين أو متحدث رسمي وسوف يعلن عن موعد انعقاد اللجنة القادم لاحقاً.